17.10.2017 | 12:05

Микрорайон Заря обзавелся водоемом. На карте города его еще нет, потому как это новообразование. Он расположился возле канализационного колодца, от которого в яму уходит лестница, а в жидкости плавает шланг. Жители свежепостроенных высоток уже придумали ему имя.

«Вонючка. И так уже называют - Вонючка. Да, это вот сейчас прохладно, не пахнет, а летом было вообще… Страсть!» - рассказал житель улицы Сюзюмова Иван Агеев.

Иван Михайлович, человек с активной жизненной позицией и общественный деятель, прежде жил в Заводском районе. И там, и на новом месте он отстаивает право людей на лучшее настоящее. И конечно, он не желает терпеть зловонную жижу у домов.

«В августе, ключи как получил, я пришел, в окошко посмотрел - вода течет. Окошко открываю - пахнет, вонь. Подхожу к мастерам, спрашиваю: «Это что?» - «Ливневка». Какая ливневка? Каждый день что ли вода? Дождей-то не было», - рассказал горожанин.

Жижу периодически откачивают, но яма снова довольно быстро заполняется. Мужчине непонятно, каким образом в микрорайоне работает система водоотведения. Мастера не смогли дать активисту никакого внятного объяснения ситуации.