16.10.2017 | 15:47

На улице Среднекутузовской у заборов ждут своего часа высохшие кучи срезанных веток, как будто кто-то заготавливал хворост. Но в домах газовое отопление и прутья на растопку точно никому не нужны. Как выяснилось, здесь поработали специалисты.

«Ветки пилили в начале сентября, перед выборами. Приезжали специалисты горэлектросети, обещали, что все они уберут. На сегодняшний день ветки лежат», - констатировала местная жительница Нина Александровна.

Автомобилистам они не мешают, пешеходам тоже: тротуаров на Среднекутузовской нет. Но в частном секторе большинство жителей привыкли к порядку у своих домов. Их коробит от вида гниющих от сырости прутьев.

«Зачем они? Скоро снег, здесь в основном пенсионеры - как мы это уберем?» - возмутилась Нина Александровна.

Пензячка не любит жаловаться. Привыкла все проблемы решать самостоятельно. Она пыталась выдернуть один сучок, другой, поменьше, оттащить в сторону - бесполезно, сил не хватает. Неженское это занятие!