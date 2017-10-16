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Из жизни | Открытый колодец на 8 Марта может стать ловушкой для прохожих

16.10.2017|15:19
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Рядом с аллеей на улице 8 Марта есть колодец. Он похож на глубокий мусорный бак, так много на дне всякого хлама и листьев. Вместо крышки - деревянный настил. Зимой колодец заметет снегом, и отверстие станет совершенно неразличимым.

Может случиться так, как произошло совсем недавно на улице Ударной. Там женщина провалилась в люк, который, кстати, тоже был закрыт всяким хламом с контейнерной площадки. Это не помогло.

«Я подошел, гляжу - там лежит полная женщина. Говорю ей: «Пошевелите чем-нибудь, хотя бы руками». Она руками пошевелила», - рассказал очевидец происшествия Александр.

«Она не видела. Там вот эти деревяшки стояли, она сидела на них и провалилась туда. Никак не могли ее достать», - рассказала работающая неподалеку от места происшествия пензячка.

Пострадавшую вытаскивали сотрудники МЧС. Аналогичное ЧП может произойти и на улице 8 Марта. Для коммунальщиков журналисты обозначили месторасположение колодца - пересечение аллеи и тропинки, ведущей к дому № 27.

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Гость|16.10.2017 19:44|

penzainform.ru писал(a):

«Я подошел, гляжу - там лежит полная женщина. Говорю ей: «Пошевелите чем-нибудь, хотя бы руками». Она руками пошевелила»
А если бы не пошевелила?

Имя: Гость
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