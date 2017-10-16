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Из жизни | Дорога возле поликлиники на улице Краснова превратилась в трясину

16.10.2017|15:23
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Дорога в 2-м проезде Лобачевского превратилась в сплошную грязную лужу. Пациенты поликлиники на Краснова с трудом пробираются по скользкому месиву. Немногочисленные островки суши пешеходам приходится уступать машинам, когда те стремятся проскочить участок опасной трясины. Даже аварийная служба движется с большим трудом.

Немногие автомобилисты выбирают этот узкий путь с минимальными вариантами объехать лужу, яму. Дорога зажата между больничным забором и огородами домов.

«Отвратительно это! Тем более больница здесь. Во уж прям даже стыдно, чтобы возле больницы такая дорога была. Ни пройти ни проехать - грязища! А вот сейчас осень, что будет у нас твориться?» - прокомментировала печальное зрелище одна из прохожих.

«Ой, ну вообще здесь ужасно, конечно. Мне однажды пришлось тут идти, еще и здесь машины стояли, и не знаешь, куда наступить. И это уже не первый год!» - пожаловалась другая местная жительница.

Отрезок дороги в несколько сотен метров не ремонтировался уже много лет. Раньше здесь в основном ходили пациенты поликлиники, теперь же машины вытесняют их, добивая остатки пути. Вдобавок ситуацию осложняют местные жители, выбрасывая отходы с огородов прямо на дорогу - все равно же грязно.

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Гость|16.10.2017 19:15|

где ходим там и гадим. советское воспитание...

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