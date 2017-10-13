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Из жизни | Ржавый мусорный бак портит вид Привокзальной площади

13.10.2017|17:16
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На Привокзальной площади давно стоит уродливый объект - ржавый бак для сбора отходов. Он шокирует приезжающих и пугает местных. Но высказываются гости областного центра по этому поводу осторожно: понимают, что у контейнера все-таки есть определенное предназначение. Хотя, конечно, тут ему не место.

«Мусор надо же убирать. Может, его покрасить или огородить», - предложила пензячка.

Сотрудники вокзала разъяснили, откуда взялся ящик: «Мусор от магазина «Пензенский сувенир» собирали в этот ящик. Только вот никак не увезут».

Ранее на Привокзальной площади находилось круглое здание, где продавались изделия местных мастеров. Его недавно разобрали, освобождая территорию от построек. Скоро от здания не останется и следов, тогда и увезут некрасивый контейнер, пока некоторые не приняли его за символ областного центра.

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