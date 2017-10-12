12.10.2017 | 16:34

Кусты рядом с домом № 6 на улице Карпинского стали чем-то вроде помойки: зеленые насаждения завалены пакетами и бутылками. Местные жители выдвигают разные причины появления свалки.

«Сынок, бомжи замучили! Бомжи кидают, кто ж больше кидает… Они набирают, слопают в закутке и все!» - уверена местная жительница Татьяна Федоровна.

«Выходит с нашего подъезда, мимо балкона прошла и поставила здесь. Я просто не видела, с какой она квартиры, я ей поставила бы прямо под дверь», - обвинила соседей Клавдия Николаевна.

Контейнерная площадка совсем рядом. Непонятно, зачем превращать свой двор в свалку. Не останавливает грязнуль даже то, что они мусорят на детской площадке. Вероятно, играет роль и плохое состояние зоны - качели ржавые и выгнутые, вся территория заросшая.

Сушилка не лучше, она утонула в кустах, и ей давно никто не пользуется. Видно, что последний раз коммунальщики были здесь еще при Советском Союзе.