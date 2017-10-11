11.10.2017 | 17:18

Пенсионерки из дома № 6 на улице Ворошилова недоумевают: зачем там новые бордюры, если по факту нет тротуара. Вместо пешеходной зоны здесь большая лужа, расположена она рядом с остановкой. Пензенцы ловят равновесие, опасаясь свалиться на проезжую часть под колеса машин.

Появился водоем не в 2017-м, а гораздо раньше.

«Этой луже уже года два-три. Там, видимо, и асфальта нет. Была ямка», - рассказали пожилые женщины.

Никто уже и не надеется на то, что ситуация изменится в ближайшее время.

«Нас кормят «завтраками» годами. А как дело стояло, так и стоит», - пожаловалась проходившая мимо жительница Пензы.

Поток пешеходов тут огромный, он не иссякает даже в выходные дни, потому что горожане спешат на ярмарку. Возвращаются многие с сумками, и задача форсирования водной преграды становится еще более сложной.