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Из жизни | Тротуар на улице Ворошилова в Пензе заливает водой

11.10.2017|17:18
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Пенсионерки из дома № 6 на улице Ворошилова недоумевают: зачем там новые бордюры, если по факту нет тротуара. Вместо пешеходной зоны здесь большая лужа, расположена она рядом с остановкой. Пензенцы ловят равновесие, опасаясь свалиться на проезжую часть под колеса машин.

Появился водоем не в 2017-м, а гораздо раньше.

«Этой луже уже года два-три. Там, видимо, и асфальта нет. Была ямка», - рассказали пожилые женщины.

Никто уже и не надеется на то, что ситуация изменится в ближайшее время.

«Нас кормят «завтраками» годами. А как дело стояло, так и стоит», - пожаловалась проходившая мимо жительница Пензы.

Поток пешеходов тут огромный, он не иссякает даже в выходные дни, потому что горожане спешат на ярмарку. Возвращаются многие с сумками, и задача форсирования водной преграды становится еще более сложной.

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