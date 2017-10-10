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Из жизни | Бдительный пензенец боится взрыва газа в собственном доме

10.10.2017|16:59
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Житель Пензы обратился в программу «Служба 11», чтобы придать огласке важную проблему. Однако он попросил не называть адрес и не показывать его лица.

В подъезд дома выведены коммуникации - запорная арматура системы газоснабжения. В других домах она спрятана от посторонних глаз. А в многоэтажке активиста - нет.

«Они доступны как младенцам, так и охотникам за цветным металлом. Любой любитель выпить открутит пробку - будет утечка газа. Газ наполнит подъезд, и будет взрыв такой силы, что от дома ни кирпичика не останется и соседние дома разлетятся», - заметил мужчина.

Дом стоит уже лет 20, и никого не беспокоила беда. Но активист считает: надо бить во все колокола.

«Закрыть эти краны специальными коробами, чтобы ключ был доступен только сотрудниками Горгаза», - предложил пензенец.

Из жилищной инспекции прислали ответ на запрос мужчины: проблема устраняется элементарно. На общем собрании дома надо проголосовать за установку конструкций и направить протокол в управляющую компанию, а та уже состыкуется с газовой службой.

Но активист предпочитает вести борьбу, не привлекая внимания жильцов. Только вариант в любом случае один. И если не будет решения собрания, никто делать короб не станет.

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Гость|10.10.2017 19:43|

Он дурак и трус,как баба истеричка.Куда он взлетит от газа?

Имя: Гость
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