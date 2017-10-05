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Из жизни | В Заречном два лося загнали детей на горку

05.10.2017|13:59
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В Заречном дети попали в ловушку из-за забравшихся на площадку лосей. Жительница закрытого города, внук которой оказался в западне, сняла происходящее на камеру из окна своей квартиры.

Действие происходило 1 октября во дворе дома № 22 на улице Мира. Лосиха стояла прямо возле горки, а самец - под деревом неподалеку.

«Два лося уже с утра бродили по нашему району: сначала около 218-й школы, потом зашли во двор», - рассказала женщина порталу «Заречье сегодня».

В итоге ребята сидели на горке до тех пор, пока не приехали сотрудники полиции. При виде стражей порядка животные начали отступать. Заложники под присмотром правоохранителей покинули укрытие и разбежались.

«Лоси нас прямо окружили. Один стоял около горки, смотрел на нас, не давал спуститься. А другой, рогатый, стоял за дубом. Больно-то страшно нам не было, но мы поняли, что на горке безопаснее, потому что лось - дикое животное», - признался внук зареченки.

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Гость|05.10.2017 14:31|

И зачем было снимать? Не могли отогнать лосей и помощь оказать?

Гость|05.10.2017 14:41|

Гость писал(a):

Не могли отогнать лосей и помощь оказать?
Время созидателей прошло, остались только никчемные созерцатели.

Гость|05.10.2017 14:50|

penzainform.ru писал(a):

«Два лося уже с утра пьяные, ругались матом, бродили по нашему району: сначала около 218-й школы, потом зашли во двор», - рассказала женщина

Гость|05.10.2017 14:52|

Зоопарк-Сафарипарк у вас там!

Гость|05.10.2017 15:03|

Как бы в ситуации ничего сверхъестественного нет! Лосю интересно - подошел посмотреть, детям тоже интересно - узнали много нового. Обе стороны соблюдали определенную степень осторожности и никто не пострадал...Но вот бабуля...просто эталон нынешнего критинизма! Подымать панику и истерить, канешн, не надо, но как минимум находится поблизости на всякий случай, необходимо. А эта... на месте родителей я б ей пару вопросов задал, по этому видео!

Гость|05.10.2017 15:13|

два лося загнали детей на горку ?, а лоси в курсе того что натворили))

Имя: Гость
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