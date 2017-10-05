05.10.2017 | 13:59

В Заречном дети попали в ловушку из-за забравшихся на площадку лосей. Жительница закрытого города, внук которой оказался в западне, сняла происходящее на камеру из окна своей квартиры.

Действие происходило 1 октября во дворе дома № 22 на улице Мира. Лосиха стояла прямо возле горки, а самец - под деревом неподалеку.

«Два лося уже с утра бродили по нашему району: сначала около 218-й школы, потом зашли во двор», - рассказала женщина порталу «Заречье сегодня».

В итоге ребята сидели на горке до тех пор, пока не приехали сотрудники полиции. При виде стражей порядка животные начали отступать. Заложники под присмотром правоохранителей покинули укрытие и разбежались.

«Лоси нас прямо окружили. Один стоял около горки, смотрел на нас, не давал спуститься. А другой, рогатый, стоял за дубом. Больно-то страшно нам не было, но мы поняли, что на горке безопаснее, потому что лось - дикое животное», - признался внук зареченки.