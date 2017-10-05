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Из жизни | Управляющая компания не рассчитывается с жителями ул. Кулакова

05.10.2017|17:40
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Свои кровные никак не вернут жильцы из дома № 7 на улице Кулакова. Сначала коммунальщики выставляли им завышенную плату за свои услуги, потом признали ошибку, вот только отдавать назад деньги никак не хотят.

Началась история еще в 2016-м. Тогда один активист понял, что суммы за отопление высчитываются неверно. При делении показаний общего счетчика нарушены пропорции между квартирами и коммерческой организацией.

«На первом этаже высота помещений больше, полы холодные, то есть там потребляют тепла больше», - пояснил местный житель Анатолий Григорьевич.

Тогда поставщик тепла сделал перерасчет и в декабре 2016-го перечислил лишние деньги управляющей компании, где они и осели, до жильцов так и не добравшись.

Выяснилось, что управляйка взяла лишнего и по статье «Содержание и ремонт». Люди потратились на проезд до организации, написали заявление, сделали копии сберкнижек, даже получили ответ с датой перечисления денег. Но из всего дома вернули средства только трем жильцам.

«Сейчас денег нет, как будут деньги, мы вам заплатим. Но ни слуху ни духу», - пожаловалась пензячка Валентина Коблякова.

Журналисты 11 канала направили запрос коммунальщикам.

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