Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|3 окт 2017|19:51
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+8oC
Завтра | Облачно |
  67.98  |  $  57.94
 

Из жизни | В доме в проезде Гончарова поселился осиный рой

03.10.2017|17:17
Печать

Жители проезда Гончарова не подозревали, что у них появятся воинственные соседи. В доме № 58 объявились настоящие хищники.

«Увидели, что в зале у нас летают пчелы, штук 20. Мы их дихлофосом устранили. Вышли на улицу, стали разбирать окно, а оттуда полетели пчелы или осы. Не знаю, куда обратиться: позвонила в санэпидемстанцию, но там этим не занимаются, потом в ДЭЗ, но они выезжают только к фирмам, а не к частным лицам», - рассказала жительница дома № 58 Елена Сергеевна.

Оказалось, гнездо свито под деревянной обшивкой окна. Несколько панелей Елена Сергеевна оторвала еще раньше сама, дальше продвинуться не рискнула. Под поролоном обнаружился целый вражеский замок.

Сейчас самый благоприятный период в буквальном смысле наладить контакт с осами: без солнца, без тепла они лишаются силы, уже неагрессивные, их можно трогать, собирать.

0
0
0
0
 
Гость|03.10.2017 18:49|

Да этаже мандаши

Гость|03.10.2017 18:51|

Если это пчёлы то собирайте мёд, чудики

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!