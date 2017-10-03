03.10.2017 | 17:17

Жители проезда Гончарова не подозревали, что у них появятся воинственные соседи. В доме № 58 объявились настоящие хищники.

«Увидели, что в зале у нас летают пчелы, штук 20. Мы их дихлофосом устранили. Вышли на улицу, стали разбирать окно, а оттуда полетели пчелы или осы. Не знаю, куда обратиться: позвонила в санэпидемстанцию, но там этим не занимаются, потом в ДЭЗ, но они выезжают только к фирмам, а не к частным лицам», - рассказала жительница дома № 58 Елена Сергеевна.

Оказалось, гнездо свито под деревянной обшивкой окна. Несколько панелей Елена Сергеевна оторвала еще раньше сама, дальше продвинуться не рискнула. Под поролоном обнаружился целый вражеский замок.

Сейчас самый благоприятный период в буквальном смысле наладить контакт с осами: без солнца, без тепла они лишаются силы, уже неагрессивные, их можно трогать, собирать.