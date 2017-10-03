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Из жизни | У «Глобуса» появился новый остановочный павильон

03.10.2017|17:34
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Еще весной остановочный павильон у «Глобуса» исчез. Пензенцы были возмущены, говорили: если торговую точку решили убрать, то почему не предложили замену для пассажиров? Под ногами вместо тротуарной плитки был песок, и над головами не стало защиты от солнца и дождя.

И вот горожане дождались: установлен павильон, и тропинки рядом заасфальтировали. Но некоторые остались недовольны.

«Нормально, сделали хорошо, а то вообще асфальта не было», - решил пожилой пензенец.

«Я тут мало бываю, но, мне кажется, было лучше. Было посветлее, а эта темная», - отметила другая горожанка.

«Лучше, чем было», - резюмировала еще одна пензячка.

Главное, чтобы вандалы не поработали над внешним видом павильона. Очень быстро подобные конструкции разбивают, пластик - непрочный материал.

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