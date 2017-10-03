03.10.2017 | 16:31

Жительница дома № 74 на улице Калинина Ленина Васильевна с 2012 года пытается заставить управляющую компанию восстановить уходящую под землю отмостку. Названия организаций, занимающихся обслуживанием дома, меняются, а результата нет.

«Есть предписание от Госжилтехстройинспекции. Трижды назначали новые сроки. Потом было четыре переноса срока. Теперь мы живем под руководством многопрофильного управленческого предприятия Ленинского района», - рассказала Ленина Васильевна.

Но изменений нет. Впрочем, поправилась активистка, отмостка по сравнению с 2012 годом в гораздо худшем состоянии. За прошедшее время лишь однажды приходил рабочий с бетоном, руками пытался замазать щели, но получилось плохо.

«10 апреля я первый раз обратилась в новую организацию, которая год уже существует. Выехали на место, сказали, что это ужасно и будут делать», - пояснила женщина.

Обещание пока не выполнено.

«Если в прошлом году они сами намечали на октябрь 2016-го, то в этом году наметили на лето. Лето миновало. Нельзя сказать, что я не напоминала. Меня встречал генеральный директор, говорил, что помнит о нашем доме. Думаю, отлично, истерик устраивать не придется», - продолжила историю пенсионерка.

Сначала был разговор про засыпку провалов снятым асфальтом. Но не срослось.

«Сказали, что сложно достать материал, кажется, он называется биндер. Потом решили бетон использовать, нам дают два кубометра. А вчера сказали, что они попались в другие руки и нам не досталось, так что нужно подождать до следующего года», - подытожила Ленина Васильевна.

Логика какая-то советская, когда при плановой экономике распределяли ограниченные ресурсы. Но сейчас рыночные отношения: жильцы платят деньги, управляйка берет их и просто покупает в ближайшем магазине цемент. Дефицита давно нет.