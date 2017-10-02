02.10.2017 | 16:36

Крупная ветка отломилась от дерева на Карпинского, 8. К счастью, приземлилась она не на головы людей, а на газон, по которому никто не ходит. Но все могло быть иначе. Местные жители заметили, что деревья давно требуют опиловки, так как они очень старые. Ветки падают по одной.

«Она лежит, может, месяц. Каждый считает, что опилить должен кто-то другой. У нас есть одна женщина, которая ухаживает за цветами. Ее нет - и все засохло. А ветку, наверное, ветром сломало», - предположила местная жительница Лидия Сергеевна.

Журналисты указали и на другое опасное дерево - березу, сухая верхушка которой висит как раз над тротуаром.

К разговору подключилась пензячка Ирина. Она отвела журналистов к месту, где накануне съемки едва не произошел несчастный случай.

«Вчера дерево упало на ребенка, большая куча отвалилась. Девочка у меня отбежала, успела», - рассказала Ирина.

Ветвь оперативно убрали, возможно, из-за того, что все произошло на тротуаре.