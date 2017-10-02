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Из жизни | Двор на Циолковского может превратиться в приют для пьяных компаний

02.10.2017|15:09
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Владимир Павлович с Циолковского, 41, проверил, как установили скамейки во дворе. Это важнейший элемент в жизни целого двора. Территорию благоустраивают по программе «Городская среда». Удобно сделали: напротив каждого подъезда организовали места для отдыха, можно посидеть и обсудить местные дела.

Совсем другой подход к удобствам людей на соседней территории - у дома № 39. Двор у трех многоэтажек на Циолковского общий, благоустраивают его по одной программе. Еще один горожанин Виктор Александрович недоволен тем, что лавки поставили слишком далеко и в одной точке.

«Неужели я буду ходить сюда отдыхать? У меня дом далеко, я вышел и присел на скамеечку. Разве можно все четыре штуки в одном месте ставить?» - возмутился он.

Пенсионер уверен: такая скученность посадочных мест к хорошему не приведет. Пользоваться ими станут большие компании. Они шумные, начнутся скандалы, и вместо комфортной среды население получит сплошной дискомфорт. Скамейки, по мнению Виктора Александровича, нужно разделить - по одной напротив каждого подъезда Циолковского, 39.

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