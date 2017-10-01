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Из жизни | На контейнерной площадке на ул. Токарной завелись крысы

01.10.2017|17:47
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На Токарной люди не один месяц складируют мусор - крупногабаритный и помельче - у единственного на несколько многоэтажек бака. Тот опустошается, а все, что рядом, хранится. Правда, непонятно, для каких целей.

«Все лето это лежит, все лето не вывозят мусор. Куча растет, постоянно выкидывают мусор. Вот здесь немножко вывезли, а там все как лежало, так и лежит. Не после субботника: все лето не может быть субботника. Все лето лежит и лежит. Уже сентябрь, до сих пор еще не вывозили», - рассказала и показала пензячка Евгения.

Мусорка располагается во дворе домов № 14, 16 и 18 на Токарной. Складывается ощущение, что она существует сама по себе, независимо от управляющей компании. А ведь именно та отвечает за чистоту вокруг, прокомментировали в одной из организаций, которая занимается вывозом отходов, в том числе крупногабаритных.

«Уборка контейнерных площадок не входит в полномочия нашей организации. Мы вывозим непосредственно отходы, то есть машина подъезжает, грузчики выходят, грузят контейнер в мусоровоз и уезжают. Обязанности по уборке контейнерной площадки и обустройству лежат на управляющей компании.

Крупногабаритный мусор вывозится по договоренности с управляющей компанией, по графику определенному или по заявке», - пояснил коммерческий директор ООО «Управление благоустройства и очистки г. Пензы» Алексей Ларин.

Выходит, что с Токарной никто не звонил и не жаловался, раз обслуживающая организация не подала заявку. Или ее специалистам не интересно, что за живность развелась на свалке близ домов. Помимо кошек и собак, население замечало уже и крыс.

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