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Из жизни | В кустах на ул. Пушанина поселилась пожилая женщина

29.09.2017|17:40
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В кустах на улице Пушанина поселилась пожилая женщина. Это Наталья Петровна Бакалова, ей 64 года. Она детдомовская, сейчас без определенного места жительства. Возможно, среди горожан найдутся неравнодушные, способные обогреть и накормить ее.

«Похожу - найду теплые вещи. На рынке девчата кое-что дают. Сегодня вот под дождем целую ночь просидела», - пожаловалась Наталья Петровна.

Сейчас она уже не может объяснить, почему после детдома не стала учиться, не пыталась заработать хотя бы на комнату на общей кухне, не создала семью. Трудилась на разных заводах, довольствовалась койками в общагах.

«Уезжали по молодости на Украину, жили там. Потом все вернулись», - пояснила женщина.

Еще пять лет жизни она провела в местах заключения - это уже после возвращения в Пензу. «Денег не было, решили «взять» ларек, а меня поставили на шухере. Они молодые все были. Поймали нас на второй день», - рассказала пожилая женщина.

Ничего хорошего она вспомнить из своей жизни не может: ночлежка, приюты, реабилитационные центры, но чаще - костры у помоек, сараи. Последние два года провела в тепле и уюте в Сердобском доме ветеранов, но весной покинула его - ни с кем не ужилась. И возвращаться категорически не хочет.

На этот раз Бакалова направилась в дом ночного пребывания, а что будет с ней дальше, она предположить боится.

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Гость|29.09.2017 19:11|

Вы уж тогда ищите неравнодушных,а дураков,прямо так и пишите. Кто хочет чтобы его обокрали- позовите это чудо природы к себе домой и будете "счастливы".Нашли о ком заботиться! ОНА ИДЁТ СВОЕЙ ДОРОГОЙ.

Гость|29.09.2017 19:19|

Взяла бы ипотеку или кредит в банке и пожила бы как человек.

Там глядишь и Путин простил бы ей её долги.Не млрд.же долларов.

Гость|29.09.2017 19:24|

Жизнь насмарку... У каждого своя судьба.

Гость|29.09.2017 19:42|

penzainform.ru писал(a):

не пыталась заработать хотя бы на комнату на общей кухне
Что значит заработать? Детдомовцам жильё положено и так. Просто женщина эта обычная алкоголица и бомжиха - ей так комфортно,она так привыкла.

Гость|29.09.2017 19:45|

Она шла к этому сама . Что - то вынести ей из одежды , еду - можно , но не приютить , конечно же .

Мотовилов (гость)|29.09.2017 20:00|

Есть психически слабые от рождения люди, они не в силах сами строить свою жизнь и поэтому плывут по течению как щепки. Куда в какой омут занесёт, там и крутятся.

Гость|29.09.2017 20:13|

Мотовилов писал(a):

Есть психически слабые от рождения люди, они не в силах сами строить свою жизнь и поэтому плывут по течению как щепки. Куда в какой омут занесёт, там и крутятся.

Дмитрий, опять плохо написал. Ты в этой теме разбираешься примерно так, как я в ядерной физике.

Гость|29.09.2017 20:15|

Гость писал(a):

Детдомовцам жильё положено и так.
При СССР им никакого жилья не полагалось

Гость|29.09.2017 20:18|

а почему православный бог не дал ей крова?

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