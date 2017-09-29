29.09.2017 | 17:40

В кустах на улице Пушанина поселилась пожилая женщина. Это Наталья Петровна Бакалова, ей 64 года. Она детдомовская, сейчас без определенного места жительства. Возможно, среди горожан найдутся неравнодушные, способные обогреть и накормить ее.

«Похожу - найду теплые вещи. На рынке девчата кое-что дают. Сегодня вот под дождем целую ночь просидела», - пожаловалась Наталья Петровна.

Сейчас она уже не может объяснить, почему после детдома не стала учиться, не пыталась заработать хотя бы на комнату на общей кухне, не создала семью. Трудилась на разных заводах, довольствовалась койками в общагах.

«Уезжали по молодости на Украину, жили там. Потом все вернулись», - пояснила женщина.

Еще пять лет жизни она провела в местах заключения - это уже после возвращения в Пензу. «Денег не было, решили «взять» ларек, а меня поставили на шухере. Они молодые все были. Поймали нас на второй день», - рассказала пожилая женщина.

Ничего хорошего она вспомнить из своей жизни не может: ночлежка, приюты, реабилитационные центры, но чаще - костры у помоек, сараи. Последние два года провела в тепле и уюте в Сердобском доме ветеранов, но весной покинула его - ни с кем не ужилась. И возвращаться категорически не хочет.

На этот раз Бакалова направилась в дом ночного пребывания, а что будет с ней дальше, она предположить боится.