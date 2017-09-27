27.09.2017 | 16:58

Жители Лунинской и ближайших улиц насмотрелись на всякие ужасы. Людей уже ничем не удивишь. Дома окружены диким бурьяном, который так полюбился преступным элементам.

«Здесь никогда не убираются. Мы говорили сколько раз! Наркоманы копают в этих зарослях, как кабаны», - отметила местная жительница.

Трава по пояс словно специально выращивается. Будто коммунальные службы пошли на преступное соглашение: в бурьяне легко спрятать так называемые закладки-свертки с запрещенными веществами. Распространители знают, что местные не полезут в крапиву на поиски, не станут связываться.

Регулярно люди поминают недобрым словом ответственных за порядок в районе. Скосили бы здесь траву, было бы не так страшно жить.