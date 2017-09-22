22.09.2017 | 18:09

Стоило человеку попасть в колодец, как коммунальщики тут же подсуетились и установили не просто крышку, но и новое основание для нее.

Напомним, на днях мы рассказывали про ЧП на улице Ударной, рядом с больницей. Там в отверстие провалилась женщина. Ее спасали сотрудники МЧС.

«Не могли никак ее достать. Она живая, на скорую посадили ее», - рассказала работающая неподалеку от места происшествия пензячка.

И вот хотя бы какая-то хорошая новость от крайне неприятного происшествия. Теперь тут не просто дыра в земле, а настоящий люк, причем с крышкой, которую не украдешь.

Совсем рядом на тротуаре находился еще один изуродованный колодец. На нем для безопасности пешеходов лежал поддон. Теперь же и это место не узнать. Ему перепала железобетонная плита.

Пусть и уложена кривовато по отношению к поверхности асфальта, пусть и само твердое покрытие неплотно обхватывает массивный круг - главное, что сейчас никто не провалится.

Но активные действия почему-то предприняли только на двух участках.

В нескольких метрах люк с предупреждающим ограждением. Если отойти еще немного - к 4-му дому на Ударной, то среди цветущих клумб можно увидеть отверстие, прикрытое лишь деревяшкой.

«Вот как кто-нибудь упадет, тогда и закроют. Что еще можно сказать? Над всякими рабочими есть начальники, должны проверять работу. Вы думаете, только эти колодцы открыты? У нас тут знаете сколько колодцев открытых. Случайно вот упала, поэтому и закрыли», - подчеркнула местная жительница.

Журналисты прошли по Ударной дальше на пару сотен метров и обнаружили еще два люка без крышек. Оба довольно глубокие. Коммунальщики могут сказать, что они находятся на газоне, мол, вряд ли кто полезет туда. Но местные жители вспоминают про детей: их любопытству нет предела.