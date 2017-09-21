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Из жизни | Пензенцы недовольны укладкой бордюра на ул. Ладожской

21.09.2017|15:04
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У старшей по одной из многоэтажек на Ладожской журналисты попытались спросить, как идет реконструкция двора в рамках проекта «Городская среда». Но в ответ женщина лишь показала язык.

Сейчас облагораживается территория среди домов № 3, 5, 7. Не все довольны.

«Нас не устраивает, как положили бордюры. Что это за укладка? Машины заезжать будут, деревья засыплют щебнем. Кому это нравится?» - возмутился местный житель Владимир Алексеевич.

Вообще-то такие масштабные перемены обсуждаются на общих собраниях. Только не все на них ходят.

О том, что двор попадет в проект по благоустройству, было известно несколько месяцев назад. Жильцов созывали, им рассказывали об изменениях.

План большинством голосов утвержден, протоколы с подписями сданы в управление ЖКХ.

«По проекту просто заложена укладка большого тротуарного бордюра. По просьбе жителей там, где нужно, мы укладываем лежачий либо стоячий. В данном случае просьба была уложить лежачий», - пояснил мастер подрядной организации Джамиль Бараев.

Дорога станет шире, машины будут ставить ближе к деревьям.

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Гость|21.09.2017 19:10|

Кто кого спрашивал. Деньги освоили и ладно.

Гость|21.09.2017 19:21|

Гость писал(a):

Кто кого спрашивал. Деньги освоили и ладно.
Семйный бордюрный бизнес Белозерцевых.

Имя: Гость
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