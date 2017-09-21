21.09.2017 | 15:18

Желтый предупреждает об опасности. Это единственный сигнал светофоров на перекрестке Лермонтова - Красной. Причем только на двух, остальные бездействуют.

Встревоженный автовладелец прислал сообщение на портал «ПензаИнформ»: «В утренние часы, когда наиболее интенсивное движение как автотранспорта, так и пешеходов, среди которых очень много студентов университета, медучилища и артинститута, светофор работает в режиме «Желтый мигающий». Возникают пробки, заторы на перекрестке. Создается серьезная аварийная ситуация как для автомобилей, так и для пешеходов (что гораздо более опасно). Причем в дневное время, когда трафик гораздо меньше, светофор работает в обычном режиме».

На Лермонтова главная дорога, машины идут сплошным потоком, иногда пропускают автомобили со второстепенной. Прохожие выжидают или же ступают на зебру, надеясь на удачу и милость водителей.

«Как поменяли светофор, такая система сейчас. Все люди едут на работу и стоят в пробке. Это уже неделю наблюдается: ни сюда не проехать, ни туда. Никуда. Все стоят. Автобусы как будут выезжать? Аварии были, причем очень часто. Каждый день здесь аварии. Идут студенты, не могут перейти улицу. Тут такой поток движения студентов. Это что такое?» - возмутилась пензячка Зинаида Николаевна.

Несколько дней назад пробка здесь была гигантской. В связи с тем, что на других улицах приступили к ремонту коммуникаций, водители в поисках альтернативных путей выезжали на Красную - Лермонтова, где не работают светофоры. Застревали они надолго.