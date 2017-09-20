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Из жизни | Пензенцы захламляют пляжи и жгут там костры

20.09.2017|14:36
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Лето промчалось незаметно. На пляжах города уже нет загорающих, но берега все равно не остаются без народного внимания. Это заметно по количеству мусора.

Компании, бравшие в аренду места отдыха, завершили работу в неприбыльном сезоне. Предприниматели оставили урны у озера в дальнем Арбекове. Теперь они полны, хотя дворник уже не появится до следующего лета.

Люди этого словно не понимают, швыряют бутылки, авось найдется какой-нибудь волонтер, пожалеет водоем.

«Мне не нравится, очень грязно, кругом мусор раскидан. Мы только приехали из Краснодара, там такая чистота, порядок. Даже не бросают спичку взрослые люди, настолько чистота», - рассказала одна из прохожих.

Водоемы всегда притягивают людей. Известно же, что во время отдыха хочется смотреть на огонь и воду.

Костры тут тоже разводят. Несколько месяцев назад какая-то компания устроила пожар, прибрежный тростник долго полыхал. А при любовании водой никто не мешал накидать в нее мусора - от души. И сейчас его много, но это не предел.

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