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Из жизни | На ул. Клары Цеткин несколько недель лежит спиленный тополь

19.09.2017|14:29
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Огромный тополь за 43-м домом на улице Клары Цеткин давно было пора спилить, говорят прохожие. Но коммунальщики дотянули до того, что он сам рухнул, накрыв собой тротуар, газон, проезжую часть и зеленую полосу с пешей зоной на противоположной стороне дороги.

Сухие ветки и сейчас висят на деревьях напротив. Видимо, ствол с легкостью порвал электролинию. После этого приехали люди с пилами. Только они лишь освободили место для прохода и проезда машин, а вывозить ничего не стали.

Времени прошло много, судя по засохшей листве и словам людей.

«Недели три назад. Я не видел, как она падала, но они распиливали ее», - рассказал один из прохожих.

«Бардак вообще! Те, которые засыхают, сами ломаются. Ты едешь, а она тебе - шлеп по кабине. А если едешь на велосипеде или на мотоцикле? Вот тебе и авария, пожалуйста. Вообще не смотрят. Раньше хоть траву всегда здесь скашивали, а сейчас ни за чем не смотрят. Мужики и бабушки ходят здесь с двумя клюшками, бегают, говорят, бардак, пройти нельзя даже», - возмутился другой горожанин.

Лишь некоторые пеньки хорошо смотрятся тут. Лавочек нет, а пожилым иногда хочется отдохнуть в пути.

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Гость|19.09.2017 19:14|

одним словом бардак . а посмотрите на проспекте Победы у 9 школы лежат спиленные деревья и не кому нет дела это на центральной площади , а на улице Лядова,28 рябина наклонилась на метр от земли рядом с гаражом председателя общества инвалидов в Пензе. И такая картина уже полтора месяца . не дай бог ребенка придавит.

Имя: Гость
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