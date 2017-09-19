Огромный тополь за 43-м домом на улице Клары Цеткин давно было пора спилить, говорят прохожие. Но коммунальщики дотянули до того, что он сам рухнул, накрыв собой тротуар, газон, проезжую часть и зеленую полосу с пешей зоной на противоположной стороне дороги.
Сухие ветки и сейчас висят на деревьях напротив. Видимо, ствол с легкостью порвал электролинию. После этого приехали люди с пилами. Только они лишь освободили место для прохода и проезда машин, а вывозить ничего не стали.
Времени прошло много, судя по засохшей листве и словам людей.
«Недели три назад. Я не видел, как она падала, но они распиливали ее», - рассказал один из прохожих.
«Бардак вообще! Те, которые засыхают, сами ломаются. Ты едешь, а она тебе - шлеп по кабине. А если едешь на велосипеде или на мотоцикле? Вот тебе и авария, пожалуйста. Вообще не смотрят. Раньше хоть траву всегда здесь скашивали, а сейчас ни за чем не смотрят. Мужики и бабушки ходят здесь с двумя клюшками, бегают, говорят, бардак, пройти нельзя даже», - возмутился другой горожанин.
Лишь некоторые пеньки хорошо смотрятся тут. Лавочек нет, а пожилым иногда хочется отдохнуть в пути.
одним словом бардак . а посмотрите на проспекте Победы у 9 школы лежат спиленные деревья и не кому нет дела это на центральной площади , а на улице Лядова,28 рябина наклонилась на метр от земли рядом с гаражом председателя общества инвалидов в Пензе. И такая картина уже полтора месяца . не дай бог ребенка придавит.