19.09.2017 | 18:56

Совсем люк на улице Мира, напротив 74-го дома, провалился. Прохожая пыталась разглядеть, что написано на крышке, чтобы определить, что внутри: канализация, трубы с холодной или горячей водой, может, телефонный кабель.

Иначе не понять, в какую организацию обращаться с просьбой о ремонте колодца.

«Посмотрите по тому, какой асфальт вокруг. Его же недавно сделали. Вполне возможно, что это подняли его, а он углубился. Так по всей дороге надо проверить», - отметила пензячка Лариса Васильевна.

И вот спустя время ситуацию решили исправить. Только так ли это нужно было сделать?

Колодец просто засыпали снятым с дороги асфальтом. В случае чего, чтобы попасть в шахту, придется строительный материал поднимать. Кроме того, машины теперь могут проехать по люку, не зная, что он проваливается. В итоге крышка просядет еще больше, автомобиль попадет в ловушку.

К счастью, предупреждающую ограду пока не убрали. Она сигнализирует: тут опасно.