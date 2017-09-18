18.09.2017 | 15:15

Асфальтированная дорожка ведет от больницы имени Захарьина к кардиологическому центру. Ее проложили давно по просьбе пациентов. И вдруг приехали рабочие, вколотили несколько столбиков, выкрасили их. Для чего это сделано?

«Честно говоря, не знаю, понятия не имею», - призналась одна из прохожих.

Зато в курсе те, кто бывает здесь часто. Люди насмотрелись на автогонки по этой тропинке. Лихачи перескакивали через бордюр и мчались к озеру, невзирая на пешеходов.

«Ой, да. Тут прямо была колея. Так что хорошо, что поставили, а то задавят еще. Когда плохо себя чувствуешь, сами понимаете, идешь, ничего не надо», - рассказала пензячка Наталья Федоровна.

Пешеходы обратились в администрацию Октябрьского района. Та приняла решение, которое приобрело реальные черты. Ограждение, особенно столб посреди дорожки, выглядит некрасиво, это неудобно для мам с колясками. Зато гарантирована безопасность прохожим на пути от больницы до кардиоцентра.