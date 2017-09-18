Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|18 сен 2017|20:26
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+23oC
Завтра | Облачно |
  68.75  |  $  57.62
 

Из жизни | Коммунальщики вбили столбики на дорожке от больницы к кардиоцентру

18.09.2017|15:15
Печать

Асфальтированная дорожка ведет от больницы имени Захарьина к кардиологическому центру. Ее проложили давно по просьбе пациентов. И вдруг приехали рабочие, вколотили несколько столбиков, выкрасили их. Для чего это сделано?

«Честно говоря, не знаю, понятия не имею», - призналась одна из прохожих.

Зато в курсе те, кто бывает здесь часто. Люди насмотрелись на автогонки по этой тропинке. Лихачи перескакивали через бордюр и мчались к озеру, невзирая на пешеходов.

«Ой, да. Тут прямо была колея. Так что хорошо, что поставили, а то задавят еще. Когда плохо себя чувствуешь, сами понимаете, идешь, ничего не надо», - рассказала пензячка Наталья Федоровна.

Пешеходы обратились в администрацию Октябрьского района. Та приняла решение, которое приобрело реальные черты. Ограждение, особенно столб посреди дорожки, выглядит некрасиво, это неудобно для мам с колясками. Зато гарантирована безопасность прохожим на пути от больницы до кардиоцентра.

0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!