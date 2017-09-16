16.09.2017 | 17:46

Пензенец Валерий Степанович не первый раз обнаруживает утечку сточных вод из канализационной системы на улице Совхоз-техникум. Тут он ходит на дачу. Еще в конце августа пройти, не испачкав ноги, не смог.

«Поток меняется. В прошедшее воскресенье вечером мы возвращались - залито все. Только наверху сухое место. Обтираем где можно об траву, где можно о половик в подъезде. Остальное все - где в автобусе, где в магазине», - посетовал мужчина.

Кишечные заболевания, гепатит и прочая зараза - все так и распространяется по городу, говорит Валерий Степанович. Особенно он переживает за детей.

Если подняться вверх по течению, становится видно: ручей проходит в нескольких метрах от игровой зоны.

«Родители чуть-чуть отвлекутся, а детям интересно - надо бросить палочку, посмотреть, как она плавает, а потом эту палочку достать», - рассказал Валерий Степанович.

А источник находится совсем рядом. Его найти можно не только по журчанию, но и по запаху.

«Вот течет отсюда, отсюда текло, и вы, по-моему, по этому поводу приезжали. Течет она с разных сторон, бывает, снизу течет. В общем, бесхозная она, так сказать. На балансе ни у кого не числится. Поэтому все решается либо с вашей помощью, либо с помощью городской администрации. То есть через колено», - отметил пензенец.

Канализация тут, действительно, ни у кого на балансе не числится - так отвечали коммунальщики в 2015 году. Этот же активист тогда заметил другую утечку. Еще более полноводную, которую никто долго никто не ликвидировал. Это подтвердили и прохожие.

«Разок тут год текло. Они приехали через год только», - рассказал местный житель.

Кстати, и тогда, и сейчас поток уходит вниз по улице, а заканчивает свой путь в ручье, говорит Валерий Степанович. Явное нарушение природоохранного законодательства, но на это никто не обращает внимания.