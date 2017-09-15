15.09.2017 | 14:31

Женское население Пензы-IV трепещет от ужаса. Всякий раз, когда дамы ступают на дорожку на пустыре, направляясь с Каракозова на Саранскую, они начинают трястись от страха.

«Мужики штаны снимают и ходят. Бомжи. Женщины ходят на работу, моя соседка ходит в шесть - полседьмого. Говорит: «Иду, только спустилась сюда от линии, а он вылезает из бурьяна, штаны спущены. Хорошо, со мной еще женщина шла, а то я не знаю, что делать», - рассказала пензячка Нина Алексеевна.

«Я бы испугалась», - призналась одна из прохожих.

«Я сошла с автобуса, иду, а они идут отсюда. Я сначала оробела, а потом подождала, гляжу: два мужчины идут, и я с ними, с ними - и прошла», - вспомнила местная жительница Валентина Александровна.

Вот такие ужасы творятся на Пензе-IV. Кому жаловаться, как противостоять мужчинам со спущенными штанами, женщины не могут сообразить.

По их мнению, проблему можно решить, если скосить бурьян на пустыре: злодеям негде будет прятаться. Но остается еще один опасный участок - у 12-го дома в 1-м проезде Победы, там нет фонарей.