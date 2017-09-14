14.09.2017 | 14:30

Ученые выдвигают свою версию, которая объясняет массовую гибель беззубок в старице Суры.

Напомним: несколько дней назад рыбаки обратили внимание на заваленный раковинами берег в районе улицы Ангарской. Их было много - сотни, может быть, тысячи.

«Вот, пожалуйста, разламываются, совершенно пустые. Мясо отдельно, сама ракушка, моллюск сам отдельно, это все отдельно. Вода холодная, они не успели еще испортиться. Так семь или восемь лет назад, ну прилично, так было. Такая же история везде», - рассказал рыбак Александр.

Вполне естественный процесс, комментируют на кафедре зоологии и экологии ПГУ. Беззубки зависимы от погоды.

«Это старица Суры. Проточность низкая. Было жаркое лето, поэтому из-за застойных процессов и высоких температур недостаток кислорода способствовал гибели моллюсков», - пояснила аспирант кафедры зоологии и экологии ПГУ Виктория Сенкевич.

Съемки проходили в дождь, но до того действительно долго было знойно. Умирать беззубки начали именно в жару, всплыли уже позже.

Несмотря на то что погибло столько моллюсков, старица без них не останется. Вероятно, есть выжившие, также будут переползать из сообщающихся водоемов.

Но это пока версия. Из Росприроднадзора прислали бумагу, в которой сказано: выяснять причины смерти беззубок станут специалисты территориального управления Федерального агентства по рыболовству.