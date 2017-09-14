14.09.2017 | 14:53

Во время реконструкции проспекта Победы изменилась и остановка для дачных автобусов: появился карман, были уложены новые бордюры. Правда, часть асфальта пострадала от многотонной машины. Видимо, грузовик проехался.

Также исчез нерегулируемый пешеходный переход, он был рядом. Теперь перейти можно или в конце проспекта, или возле остановки «Салют». Кто-то считает, что далеко, кто-то и вовсе не замечает изменений.

За 20 минут съемки тут пересекли многополосную дорогу с двойной сплошной разметкой человек 12.

«Вот же знак, дети бегают», - показал прохожий.

«Так это не «Пешеходный переход», а «Осторожно, дети!» - объяснил журналист 11 канала.

«Какие же тут могут быть дети, если не пешеходный переход?» - удивился мужчина.

«Мне лучше и людям лучше, чтобы его оставили здесь. Здесь ходят основном в магазин», - подчеркнул другой пензенец.

Дачники обращают внимание еще на одно обстоятельство: посидеть тут или спрятаться от солнца или дождя негде. Они сами старые стулья из дома принесли, чтобы можно было перевести дух в ожидании транспорта.