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Из жизни | Пензенцы просят вернуть пешеходный переход на пр. Победы

14.09.2017|14:53
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Во время реконструкции проспекта Победы изменилась и остановка для дачных автобусов: появился карман, были уложены новые бордюры. Правда, часть асфальта пострадала от многотонной машины. Видимо, грузовик проехался.

Также исчез нерегулируемый пешеходный переход, он был рядом. Теперь перейти можно или в конце проспекта, или возле остановки «Салют». Кто-то считает, что далеко, кто-то и вовсе не замечает изменений.

За 20 минут съемки тут пересекли многополосную дорогу с двойной сплошной разметкой человек 12.

«Вот же знак, дети бегают», - показал прохожий.

«Так это не «Пешеходный переход», а «Осторожно, дети!» - объяснил журналист 11 канала.

«Какие же тут могут быть дети, если не пешеходный переход?» - удивился мужчина.

«Мне лучше и людям лучше, чтобы его оставили здесь. Здесь ходят основном в магазин», - подчеркнул другой пензенец.

Дачники обращают внимание еще на одно обстоятельство: посидеть тут или спрятаться от солнца или дождя негде. Они сами старые стулья из дома принесли, чтобы можно было перевести дух в ожидании транспорта.

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Гость|14.09.2017 20:10|

Пенсионеры правят Пензой, да? Мнения иных категорий людей в репортаже даже не обозначали...

Гость|14.09.2017 20:26|

Участникам репортажа по 500 руб. выписали ???????

Гость|14.09.2017 20:29|

Пензенцы просят.......

Два старых алкаша- Пензенцы ???????

Наши кого слушать.

Гость|14.09.2017 20:32|

А можно мне у подъезда светофор поставить? Нут так на всякий случай. Очень надо.

Имя: Гость
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