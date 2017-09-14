14.09.2017 | 18:01

Печально смотрится старая остановка с вырванной задней стенкой на фоне новостроек на Ладожской. Причем вблизи она выглядит еще грустнее.

Хотя, отметила ждавшая транспорт женщина, теперь все-таки повод для радости, пусть и небольшой, есть.

«Было еще хуже, сейчас мусор убрали. И мусор был, и вообще - срач, можно так сказать, из-за того что или не убирают, или, как сказать, от пассажиров зависит. Остановка в таком состоянии давно. Вот прибили, было не прибито», - пояснила пензячка Лидия Павловна.

Женщина вспомнила прежние времена. Павильон находился не тут, а ближе к проспекту Строителей. Там он был нужнее, считает она.

«Остановка здесь не к месту, чуть подальше бы. А эту остановку перенести туда. Неудобно. Мы ходим от тех домов именно сюда. Там нет остановки, только для маршруток, а для автобусов нет. Перенесли сюда уже с лета, с мая месяца», - рассказала и показала Лидия Павловна.

Хотя бы следили за состояние павильона, удручались ждавшие транспорт люди. На отшибе он словно заброшен.

«Как дождь, как что - не волнует никого. Обращались уже, я сама лично звонила, что остановка не к месту и в плохом состоянии», - добавила пензячка.

Кстати, во время коммунального десанта очистили лишь импровизированное ведро для мусора и площадку для высадки-посадки пассажиров. За павильоном газон весь усыпан фанфуриками и окурками.