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Из жизни | Пензенцы просят перенести остановку на Ладожской поближе к пр. Строителей

14.09.2017|18:01
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Печально смотрится старая остановка с вырванной задней стенкой на фоне новостроек на Ладожской. Причем вблизи она выглядит еще грустнее.

Хотя, отметила ждавшая транспорт женщина, теперь все-таки повод для радости, пусть и небольшой, есть.

«Было еще хуже, сейчас мусор убрали. И мусор был, и вообще - срач, можно так сказать, из-за того что или не убирают, или, как сказать, от пассажиров зависит. Остановка в таком состоянии давно. Вот прибили, было не прибито», - пояснила пензячка Лидия Павловна.

Женщина вспомнила прежние времена. Павильон находился не тут, а ближе к проспекту Строителей. Там он был нужнее, считает она.

«Остановка здесь не к месту, чуть подальше бы. А эту остановку перенести туда. Неудобно. Мы ходим от тех домов именно сюда. Там нет остановки, только для маршруток, а для автобусов нет. Перенесли сюда уже с лета, с мая месяца», - рассказала и показала Лидия Павловна.

Хотя бы следили за состояние павильона, удручались ждавшие транспорт люди. На отшибе он словно заброшен.

«Как дождь, как что - не волнует никого. Обращались уже, я сама лично звонила, что остановка не к месту и в плохом состоянии», - добавила пензячка.

Кстати, во время коммунального десанта очистили лишь импровизированное ведро для мусора и площадку для высадки-посадки пассажиров. За павильоном газон весь усыпан фанфуриками и окурками.

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Гость|14.09.2017 20:31|

А остановку "Путепровод" нужно перенести от моста, где раньше был нерегулируемый переход, к существующему сейчас регулируемому переходу - то есть туда же, где расположена одноименная остановка на другой стороне дороги. И сделать для нее полноразмерный остановочный карман с нормальным павильоном, а не то убожество, которое там есть сейчас. Потому что из-за того, что переход убрали, сейчас чтобы попасть к этой остановке со стороны Бугровки, приходится или обходить вкругаля через гору и лестницу, или лезть по непролазной грязи под мостом. После чего тебя еще и жижей из луж на этом недопавильоне с головы до ног окатят. Сколько времени уже люди об этом говорят, а воз и ныне там...

Имя: Гость
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