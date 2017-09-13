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Из жизни | Дорожники не обустроили тротуар на перекрестке Терновского и Ростовской

13.09.2017|14:52
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На пересечении улиц Терновского и Ростовской на днях отремонтировали дорогу и поставили забор, а вот про пешеходов не подумали. Видимо, только на проезжую часть хватило асфальта, говорит пензенец Александр Александрович.

С одной стороны тут просто земля и немного крошки, но она не спасает во время дождя. С другой все еще хуже. Лужа растекается на большой площади, и люди идут по газону.

«Вообще невыносимо пройти было, это только резиновые сапоги. Я не знаю, как ребятишки ходят в школу. Здесь идти по дороге нельзя: фура раздавит, а обойти негде, только по луговине», - посетовал Александр Александрович.

Раньше люди ходили по краю проезжей части - рисковали жизнью. Видимо, поэтому власти и установили ограждения. Но альтернативу старому пути не предложили. Вот и сейчас некоторые идут по-прежнему, только теперь в случае чего отойти на газон уже нельзя.

«Идут по дороге. А где еще? Негде идти больше. Вот он прошел, тротуара нет, пошел по дороге», - рассказал и показал пензенец.

Обезопасить пешеходов можно, создав хотя бы узкую полоску тротуара, но пока о ней люди только мечтают. Особенно во время дождя.

«Мы вот здесь стоим, вот здесь вода, вон болото стоит, все залило», - показал Александр Александрович.

Появляется мысль, а не лучше было бы пустить бюджетные средства не на забор, а на тротуар? Тогда бы и ограда для безопасности не потребовалась. Никто не пошел бы по грязной обочине.

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Гость|13.09.2017 19:33|

Вы еще тротуары на мосту в междуречье не видели

Имя: Гость
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