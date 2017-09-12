12.09.2017 | 14:37

Лучше бы коммунальщики вообще к пятиэтажке близко не подходили, говорит жительница 17-го дома на Ладожской Мария Николаевна. Зачем-то еще летом они соорудили что-то вроде козырька.

«До этого крыша не текла. А вот как сделали козырек, прошли дожди, и все началось», - пояснила Мария Николаевна.

По слухам, ходящим среди собственников квартир, на работы ушло аж 270 тысяч рублей. Теперь затраты на косметический ремонт необходимы как минимум трем квартирам.

«Видите, сырость и здесь, и здесь, и по потолку пошла. Неизвестно, кто подписал. Мы же собственники, должен кто-то подписать. Никто не знает, кто подписывал эту работу», - рассказала и показала Мария Николаевна.

Со временем влага просочилась вниз - на четвертый и третий этажи.

«Вот, пожалуйста, два акта, но мастер дежурный (мы звонили сколько раз) больше к нам ни разу не пришел», - посетовала местная жительница Лидия Васильевна.

Журналисты 11 канала позвонили в управляющую компанию, чтобы узнать, сколько в реальности денег было потрачено, на гарантии ли козырек, когда приступят к работам. Теперь ждут ответов.