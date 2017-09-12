Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|12 сен 2017|20:21
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+18oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+15oC
+24oC
Завтра | Ясно |
  68.55  |  $  57.27
 

Из жизни | На Ладожской, 17, после установки козырька начала протекать крыша

12.09.2017|14:37
Печать

Лучше бы коммунальщики вообще к пятиэтажке близко не подходили, говорит жительница 17-го дома на Ладожской Мария Николаевна. Зачем-то еще летом они соорудили что-то вроде козырька.

«До этого крыша не текла. А вот как сделали козырек, прошли дожди, и все началось», - пояснила Мария Николаевна.

По слухам, ходящим среди собственников квартир, на работы ушло аж 270 тысяч рублей. Теперь затраты на косметический ремонт необходимы как минимум трем квартирам.

«Видите, сырость и здесь, и здесь, и по потолку пошла. Неизвестно, кто подписал. Мы же собственники, должен кто-то подписать. Никто не знает, кто подписывал эту работу», - рассказала и показала Мария Николаевна.

Со временем влага просочилась вниз - на четвертый и третий этажи.

«Вот, пожалуйста, два акта, но мастер дежурный (мы звонили сколько раз) больше к нам ни разу не пришел», - посетовала местная жительница Лидия Васильевна.

Журналисты 11 канала позвонили в управляющую компанию, чтобы узнать, сколько в реальности денег было потрачено, на гарантии ли козырек, когда приступят к работам. Теперь ждут ответов.

0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!