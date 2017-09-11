11.09.2017 | 14:54

На Весенней осенне-сумрачное настроение из-за того, что с каждым днем смеркается все раньше, а фонари по-прежнему не работают. Погасли они еще в апреле. Их просто отрезали.

«Мы начали звонить, выяснять, в чем дело. Нам сказали, что мы подключены незаконно. Вот это фантастика! Все 20 лет светило уличное освещение, работало, все было в порядке. Никаких вопросов не было. В 2010 году приехала наша фирма, добавила нам дополнительно еще семь фонарей уличного освещения», - рассказал председатель уличного комитета Игорь Власюк.

С властями у людей накопилась переписка. Единственное, что понятно стало сразу, - дело темное.

«ЗАО «Пензенская горэлектросеть» проведено обследование указанных сетей, в ходе которого выявлено, что сети наружного освещения подключены самовольно к сетями ЗАО «Пензенская горэлектросеть», - зачитал документ Игорь Власюк. - Как же это может быть самовольно, если они принимали эти сети?»

«Трансформатор наш стоит, мы его покупали за свои деньги. Строили подстанцию, запитали весь район. После этого передали на баланс города. В результате мы остались без света», - посетовал житель ул. Весенней Геннадий Наумов.

Выход один - чтобы кто-то принял сети на свой баланс, но процесс почему-то длится очень долго.