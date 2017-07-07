Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|7 июл 2017|23:49
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+10oC
+17oC
Завтра | Облачно |
  68.95  |  $  60.38
 

Из жизни | Контейнерная площадка в 2-м Виноградном проезде засыпана мусором

07.07.2017|16:58
Печать

Пензенцы жалуются: не в первый раз на контейнерной площадке в 2-м Виноградном проезде у дома № 28 разбросаны вещи и коробки.

В эти три контейнера кто только не возит мусор, ведь бачки стоят удобно, у дороги. И всяк мимо шагающий целится в них: попал внутрь - молодец, промахнулся - ну и пусть мешок валяется!

Когда появится здешний дворник, пейзаж его не поразит. Долго придется ему сгребать обноски и объедки с тропинок и газона. Собранного хватит, чтобы снова забить контейнеры до отказа.

0
0
0
0
 
Гость|07.07.2017 23:30|

Как в сраной деревне! Опять обама виноват! нагадил! ми рюсские и полурюсские любим чистоту!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!