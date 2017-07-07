07.07.2017 | 16:58

Пензенцы жалуются: не в первый раз на контейнерной площадке в 2-м Виноградном проезде у дома № 28 разбросаны вещи и коробки.

В эти три контейнера кто только не возит мусор, ведь бачки стоят удобно, у дороги. И всяк мимо шагающий целится в них: попал внутрь - молодец, промахнулся - ну и пусть мешок валяется!

Когда появится здешний дворник, пейзаж его не поразит. Долго придется ему сгребать обноски и объедки с тропинок и газона. Собранного хватит, чтобы снова забить контейнеры до отказа.