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Из жизни | Фронтальный погрузчик завяз в грязи неподалеку от Засеки

07.07.2017|17:49
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Тяжело пришлось тяжелой технике: даже водитель покинул ее в беде. Машина утонула в грязи напротив пруда в зоне отдыха на Засеке.

Трактор разравнивал площадку, на которой накануне вырубили кусты и деревья, свалили их с насыпи вниз. Многочасовой ливень превратил грунт в болото. Колеса мощного транспортного средства увязли в глинистой жиже, водитель ничего не смог сделать. Фронтальный погрузчик чудом не стянуло в овраг.

Рулевой был вынужден оставить бедолагу в критическом положении и отправился искать помощь.

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