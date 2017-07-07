07.07.2017 | 17:49

Тяжело пришлось тяжелой технике: даже водитель покинул ее в беде. Машина утонула в грязи напротив пруда в зоне отдыха на Засеке.

Трактор разравнивал площадку, на которой накануне вырубили кусты и деревья, свалили их с насыпи вниз. Многочасовой ливень превратил грунт в болото. Колеса мощного транспортного средства увязли в глинистой жиже, водитель ничего не смог сделать. Фронтальный погрузчик чудом не стянуло в овраг.

Рулевой был вынужден оставить бедолагу в критическом положении и отправился искать помощь.