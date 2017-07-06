06.07.2017 | 17:14

Пензенскую сказку о потерянном времени лучше всего создавать в Арбекове, на проспекте Победы: там движение жизни медленное.

Не стоит судить по людям, те спешат по своим делам. Но если посмотрите на афишу, то увидите рекламу майского события - все еще приглашают на джазовый фестиваль. Для июля неактуально. А если решите сверить часы, то потеряетесь во времени.

«Они неправильные. Мы все время смотрим, а их не подводят», - заметила горожанка.

Часы не бесхозные. Они установлены на довольно чистом двустороннем рекламном баннере. Есть подсветка. За этим всем следят, а на механизм забыли обратить внимание. Напоминаем об этом. Ведь у сказки о потерянном времени все-таки должен быть счастливый конец.