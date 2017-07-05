05.07.2017 | 15:18

Люди в 4-м проезде Пестеля, 5а, уверены, что годами платили за липовые услуги. По словам пенсионеров, они обнаружили это в 2015 году, когда один из жильцов, Афанасий Петрович, отправился в управляющую компанию и получил на руки отчет о работах и их стоимости.

«Там с нас берут за лифт, уборку подъезда, подвала», - рассказал мужчина.

«Дворника нет, подъезды моем сами, а лифта и подавала в двухэтажном доме нет», - добавила его жена Нина Николаевна.

Потом сделали перерасчет. Из строки «Содержание и ремонт» убрали 250 рублей из 376. В итоге за май 2015-го люди остались должны всего лишь 125 рублей. Вот честная цена, восхитились они. Но радовались недолго. По словам пенсионера, дом быстро лишился управляющей компании.

«С мая 2015 года за нас никто не брался», - сообщила Нина Николаевна.

Около года двухэтажка была не у дел. Недавно появилась новая управляйка. Только суммы за содержание и ремонт вернулись к прежнему уровню.

«Я прошу: «Покажите, по каким тарифам мы платим». Но ничего не показывают», - констатировал Афанасий Петрович.

Мужчина требует проведения проверки. Он бы и сам сверил цифры и реальные работы, если бы получил доступ к данным.