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Из жизни | Во дворе дома на 8 Марта рухнуло дерево

05.07.2017|16:43
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Двор и детская площадка дома № 3 на улице 8 Марта начали подвергаться атаке с воздуха. Неожиданным явлением это не назовешь. Недолговечным деревьям больше 30 лет. Их тут десятки, они давно представляют угрозу людям. И вот огромный сук с высоты в несколько метров рухнул на место отдыха стариков и детей.

«Мы на лавочке сидели, как вдруг услышали треск. Сердце задрожало, и мы убежали», - рассказала местная жительница.

Дерево пролетело мимо старушек, приземлилось на детские качели. К счастью, в тот момент там не было ребятишек. Местные жители считают, что это только начало войны растений против людей.

«Над качелями ветка висела очень низко. В мае пошли в ЖЭУ, но результата не было. Только из администрации на них повлияли, и буквально на той неделе ветку спилили», - рассказала другая пензячка.

В этом дворе практически все деревья растут с наклоном над мимо ходящими или мирно сидящими на лавках. Вот-вот людям несдобровать. Безопасного места во дворе уже не найти.

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Гость|05.07.2017 20:14|

penzainform.ru писал(a):

В этом дворе практически все деревья растут с наклоном над мимо ходящими или мирно сидящими на лавках
Ул. Суворова 196 - то же самое! Коммунальщики не реагируют на заявления!

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