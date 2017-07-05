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Из жизни | Тепловики сломали черешню на ул. Лядова для замены теплотрассы

05.07.2017|17:27
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Экскаватор безжалостно сломал черешню у дома № 10 на улице Лядова. Ягоды не успели еще созреть, жильцы не насладились их вкусом. Больше и не попробуют с этого дерева. Плодовое принесено в жертву ради замены участка сетей.

Ограждение придомовой территории тоже попало под ковш. Журналисты ожидали увидеть негодующих жителей высотки, но заметили лишь улыбающихся зрителей. Вероятно, народ в доме понимающий: чего ругаться на коммунальщиков, если ремонт необходимо делать. Кроме того, известно, что существует охранная зона близ сетей. Все, что в ее пределах, уничтожается безоговорочно.

«От теплотрассы влево и вправо должна быть свободная зона в три метра. Мы готовимся к зиме, здесь был разрыв теплотрассы. На ее месте растут деревья. Что мы должны делать?» - отметил представитель теплоснабжающей организации Олег Карасев.

Разрывы случаются внезапно, народ предупредить не успевают. Бывает, что приходится с места коммунальной аварии эвакуировать машины. «Волгу», много лет стоявшую мертвым грузом за домом, еле вытолкали подальше. Чуть ли не на руках пришлось переносить этот зачехленный транспорт.

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Гость|05.07.2017 20:08|

А какие дураки едят черешню во дворе многоквартирного дома,когда мимо сто раз на дню проезжают туда и сюда автомобили,черешню с выхлопными газами хотели покушать?

Гость|05.07.2017 20:33|

да великая новость! Жильцы пусть выбирают: с теплом зимой или летом с черешней.Если рабочие будут угождать каждому, то работы не начать. А журналистам не стыдно писать о таких глупостях.

Имя: Гость
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