05.07.2017 | 17:06

Тротуаров на Литвиновой Поляне никогда не было, только относительно твердые и ровные пешеходные дорожки. Но теперь они подверглись изменению не в лучшую сторону.

К жителям частного сектора обратилась компания с просьбой провести земляные работы. Это было в феврале.

«Мы дали добро. Они прокопали перед жилыми домами канавы и все бросили. Дали нам гарантийное письмо, в котором обещали восстановить дорогу», - рассказала местная жительница.

Оказалось, что бумага силы не имеет. Согласно гарантийному документу, восстановить испорченное покрытие должны были, как только установится подходящая температура воздуха. Уже середина лета. Какой еще погоды ждут специалисты компании?

Журналисты решили это выяснить с помощью инспекторов департамента жилищно-коммунального хозяйства. Именно туда направили информацию.