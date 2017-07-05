Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|6 июл 2017|01:22
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+18oC
Завтра | Облачно |
  67.68  |  $  59.58
 

Из жизни | Рабочие не закопали канавы на Литвиновой Поляне

05.07.2017|17:06
Печать

Тротуаров на Литвиновой Поляне никогда не было, только относительно твердые и ровные пешеходные дорожки. Но теперь они подверглись изменению не в лучшую сторону.

К жителям частного сектора обратилась компания с просьбой провести земляные работы. Это было в феврале.

«Мы дали добро. Они прокопали перед жилыми домами канавы и все бросили. Дали нам гарантийное письмо, в котором обещали восстановить дорогу», - рассказала местная жительница.

Оказалось, что бумага силы не имеет. Согласно гарантийному документу, восстановить испорченное покрытие должны были, как только установится подходящая температура воздуха. Уже середина лета. Какой еще погоды ждут специалисты компании?

Журналисты решили это выяснить с помощью инспекторов департамента жилищно-коммунального хозяйства. Именно туда направили информацию.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!