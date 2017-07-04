04.07.2017 | 17:01

Молодым не понять проблем пожилых и немощных. Так считает пензячка Анна Яковлевна. Она с трудом перешагивает через высокий порог 2-го подъезда в доме № 10 на улице Ворошилова.

«Сказали, что будут делать ремонт в подъезде и нам помогут. После ремонта уже год прошел, а результатов нет», - рассказала Анна Яковлевна.

Через некоторое время пенсионерка кое-как добралась до управляющей компании, хотя каждый шаг дается с трудом.

«Я попросила письменное подтверждение, что все готово. Прислали бумагу, где написано, что все работы проведены», - добавила пенсионерка.

Но в реальности легче выходить во двор не стало. Невооруженным глазом видно, что площадка перед дверью с уклоном. А возле соседних подъездов картина иная. Там порог низкий.

«Предложили два кирпича положить!» - заявила пензячка.

Это не устраивает Анну Яковлевну. По словам пенсионерки, в подъезде шесть человек передвигаются только с клюшкой.