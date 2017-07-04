04.07.2017 | 18:08

Из колодца на пустыре напротив дома № 5 на улице 65-летия Победы уже вторую неделю льется вода. Неизвестно, сколько кубометров ушло в землю впустую.

«На той неделе в четверг я вышел на балкон и увидел огромную лужу», - рассказал местный житель Андрей.

Мужчина не может не отметить: он видел, как приехали специалисты ресурсоснабжающей организации, что-то подкорректировали. Вода стала течь слабее и уже не переливается через бордюр. Жидкость льется в овражек неподалеку, подпитывает бурьян и кусты, увлажняет щебень и каменистую почву.

Андрею жаль, что столько чистой питьевой израсходовано бессмысленно. Он волнуется и как житель ближайшей высотки.

«Вода нам все размывает!» - посетовал он.

Специалистам нетрудно определить, кто питается от данной ветки. Точнее, они уже выяснили, но никак не могут договориться о ремонте.