Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|4 июл 2017|19:15
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+23oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+18oC
Завтра | Ливень |
  67.30  |  $  59.23
 

Из жизни | Из колодца в Арбекове вторую неделю течет вода

04.07.2017|18:08
Печать

Из колодца на пустыре напротив дома № 5 на улице 65-летия Победы уже вторую неделю льется вода. Неизвестно, сколько кубометров ушло в землю впустую.

«На той неделе в четверг я вышел на балкон и увидел огромную лужу», - рассказал местный житель Андрей.

Мужчина не может не отметить: он видел, как приехали специалисты ресурсоснабжающей организации, что-то подкорректировали. Вода стала течь слабее и уже не переливается через бордюр. Жидкость льется в овражек неподалеку, подпитывает бурьян и кусты, увлажняет щебень и каменистую почву.

Андрею жаль, что столько чистой питьевой израсходовано бессмысленно. Он волнуется и как житель ближайшей высотки.

«Вода нам все размывает!» - посетовал он.

Специалистам нетрудно определить, кто питается от данной ветки. Точнее, они уже выяснили, но никак не могут договориться о ремонте.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!