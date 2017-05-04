04.05.2017 | 16:16

Мнения пензенцев, вышедших в первые теплые деньки на пляж возле горбольницы № 6, разделились. Одни считают, что состояние зоны отдыха вполне приличное, другие настроены менее оптимистично.

«Здесь очень грязно, кругом мусор. Мы недавно приехали из Краснодара, там взрослые даже спичку не бросят», - заявила одна из прохожих.

А тут - и подожженный кем-то тростник, и бутылки с пакетами, и даже елки. Картина после зимы на этом пляже всегда примерно одинаковая. В 2016-м активисты приводили зону отдыха в порядок.

В прошлом году, кстати, тут еще были кабинки для переодевания. Сейчас их уже нет. Теперь журналисты 11 канала заметили здесь два бака для мусора. Только оба они пострадали: один повалили на бок, второй скинули в пруд.