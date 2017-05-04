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Из жизни | Пензенцы замусорили пляж у горбольницы № 6

04.05.2017|16:16
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Мнения пензенцев, вышедших в первые теплые деньки на пляж возле горбольницы № 6, разделились. Одни считают, что состояние зоны отдыха вполне приличное, другие настроены менее оптимистично.

«Здесь очень грязно, кругом мусор. Мы недавно приехали из Краснодара, там взрослые даже спичку не бросят», - заявила одна из прохожих.

А тут - и подожженный кем-то тростник, и бутылки с пакетами, и даже елки. Картина после зимы на этом пляже всегда примерно одинаковая. В 2016-м активисты приводили зону отдыха в порядок.

В прошлом году, кстати, тут еще были кабинки для переодевания. Сейчас их уже нет. Теперь журналисты 11 канала заметили здесь два бака для мусора. Только оба они пострадали: один повалили на бок, второй скинули в пруд.

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Гость|04.05.2017 18:44|

А что за шланг там торчит из песка? Из которого что - то непонятное течет в воду? Кто его вкопал и по чьему разрешению?

Имя: Гость
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