02.05.2017 | 17:30

Весь газон за остановкой на улице Терновского усыпан окурками - метров десять в длину и два-три в ширину. Можно сказать, что трава пробивается сквозь слой бычков.

При этом площадь, покрытая плиткой, абсолютно чиста, а возле павильона находятся сразу два бака для мусора. Так почему же такая разница, отчего граница настолько очевидна?

«А я причем? Курят!» - бросила журналистам одна из прохожих.

«Может, дворников не хватает» - предположила другая.

Сейчас, когда трава подросла, мусорная картина, кстати, стала чуть менее заметной. А вот фото двухнедельной давности впечатляет. Пройдет еще несколько дней, и окурки скроются в зелени до следующей весны.