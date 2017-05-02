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Из жизни | Газон на улице Терновского усыпан окурками

02.05.2017|17:30
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Весь газон за остановкой на улице Терновского усыпан окурками - метров десять в длину и два-три в ширину. Можно сказать, что трава пробивается сквозь слой бычков.

При этом площадь, покрытая плиткой, абсолютно чиста, а возле павильона находятся сразу два бака для мусора. Так почему же такая разница, отчего граница настолько очевидна?

«А я причем? Курят!» - бросила журналистам одна из прохожих.

«Может, дворников не хватает» - предположила другая.

Сейчас, когда трава подросла, мусорная картина, кстати, стала чуть менее заметной. А вот фото двухнедельной давности впечатляет. Пройдет еще несколько дней, и окурки скроются в зелени до следующей весны.

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