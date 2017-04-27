27.04.2017 | 17:19

В сентябре прошлого года детская площадка рядом с домом № 11 на улице Ульяновской выглядела так: с новыми игровыми элементами соседствовал мусор. Тогда на это жаловалась молодая мама.

«На одной стороне дороги лежали спиленные ветки, мастера пришли, перенесли их на другую сторону и оставили, сказав, что это не их территория», - рассказала женщина.

Кроме того, вокруг площадки растут ветхие деревья, того и гляди какое-нибудь рухнет. Прошла осень, потом зима. Наступила весна. Одна крупная ветка, по всей видимости, все-таки упала.

Что касается мусора вокруг, пензенцы считают, что место неудачное, потому что рядом контейнерная площадка, вот нерадивые горожане и выкидывают отходы рядом.

Может, из-за такого отношения прохожих и местных жителей и формируется свалка вдоль дороги. Остается только догадываться, почему во время месячника туда не приезжают коммунальщики. Так хотя бы на время стало бы почище.