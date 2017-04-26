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Из жизни | Житель Арбекова обеспокоен ростом числа свалок

26.04.2017|18:41
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Житель Арбекова Василий Петрович как человек, любящий город, смотреть не может на помойки. Они, по его мнению, уродуют лицо областного центра. А все потому, что не борются власти с нечистополотными гражданами как следует.

«Сюда сваливают мусор на протяжении восьми лет, а уборка не ведется», - посетовал мужчина.

За многоэтажками на Глазунова, близ частного сектора на Онежской и вдоль дороги, ведущей в дальнее Арбеково - кучки и кучи. Их много. Просто разбросанный по пустырю мусор, словно его ветром носило по всему городу, а затем он здесь приземлился.

Некрасивая территория чуть дальше придомовых участков. Большая разница между тем, как выглядят газоны у многоэтажек и поляны в нескольких метрах от них.

Василий Петрович уверен, что ни пяди чужой земли быть не должно, она вся в городе родная пензенцам. Нужно четко поделить территорию, чтобы за одним участком следило предприятие, за другим - жильцы многоэтажки. За следующим отрезком - студенты. Если известно, кто за что в ответе, то и контроля больше.

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Гость|26.04.2017 19:55|

А еще полнейший хаос в арбеково с парковками. Водители паркуются на газонах, развозят грязь по всей округе. В сухую погоду грязь превращается пыль и попадает в легкие и глаза.

Гость|26.04.2017 19:56|

Арбекова

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