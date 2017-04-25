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Из жизни | В Камешкирском районе собаки загрызли 11 обитателей птичьего вольера

25.04.2017|11:31
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В течение трех дней в полицию Камешкирского района поступило несколько заявлений от местных жителей с просьбой разобраться с владельцами собак, позволяющими своим четвероногим друзьям гулять где им вздумается.

Сначала на псов, разогнавших кур по огороду, пожаловался мужчина из Нового Шаткина. На следующий день жительница райцентра сообщила, что 2 собаки пробрались в птичий вольер и уничтожили 11 его обитателей. А утром следующего дня женщина из Нового Чирчима рассказала по телефону, что пес односельчанина едва не загрыз ее ягнят.

«Полицейские установили владельцев агрессивных собак. Процессуальные решения по всем изложенным в сообщениях фактам будут приняты по окончании проверки обстоятельств происшествий», - сообщает издание Камешкирского района «Новь» со ссылкой на заместителя начальника отделения МВД России по Камешкирскому району Андрея Анисимова.

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Гость|25.04.2017 11:48|

в г.Белинском бродячие псы стаями по 15 собак бегают, проводимых каких либо мер властью не видно

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