25.04.2017 | 11:31

В течение трех дней в полицию Камешкирского района поступило несколько заявлений от местных жителей с просьбой разобраться с владельцами собак, позволяющими своим четвероногим друзьям гулять где им вздумается.

Сначала на псов, разогнавших кур по огороду, пожаловался мужчина из Нового Шаткина. На следующий день жительница райцентра сообщила, что 2 собаки пробрались в птичий вольер и уничтожили 11 его обитателей. А утром следующего дня женщина из Нового Чирчима рассказала по телефону, что пес односельчанина едва не загрыз ее ягнят.

«Полицейские установили владельцев агрессивных собак. Процессуальные решения по всем изложенным в сообщениях фактам будут приняты по окончании проверки обстоятельств происшествий», - сообщает издание Камешкирского района «Новь» со ссылкой на заместителя начальника отделения МВД России по Камешкирскому району Андрея Анисимова.