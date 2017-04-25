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Из жизни | Машина жителя Ульяновска застряла в пензенской яме

25.04.2017|15:17
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Житель Ульяновска пробыл в Пензе на несколько часов дольше, чем планировал. Его грузовая «Газель» застряла в яме на улице Рябова. Одно из задних колес практически ушло под воду.

На данном отрезке улицы Рябова расположены мебельные предприятия, склады, автомастерские. Люди, которые там работают, не единожды видели, как в ловушки на дороге попадают машины. Не раз свидетелем таких ЧП был и Николай Мочалов - водитель, пришедший на помощь жителю Ульяновска.

«Это пятая или шестая машина», - констатировал Николай.

Через несколько секунд после начала спасательной операции «Газель» была свободе.

Ловушка для автомобилей на Рябова не одна. Глубокие ямы подстерегают там водителей через каждые несколько метров.

В хорошую погоду сидящие за рулем могут вовремя оценить опасность, в дождь провалы заполнены водой. Сколько там до дна, неясно.

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Гость|25.04.2017 18:31|

Нефиг ездить где не надо. Сиди дома.

Гость|25.04.2017 18:33|

Обычное дело для Пензы,спасибо мэру.

Гость|25.04.2017 18:52|

Гость писал(a):

Нефиг ездить где не надо. Сиди дома.
ты дибил???

Гость|25.04.2017 18:59|

Бедная газель и так вся ржавая и убитая, еще два раза пришлось в яму такую глубокую угодить, как колесо не оторвало.

Имя: Гость
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