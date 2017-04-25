25.04.2017 | 15:17

Житель Ульяновска пробыл в Пензе на несколько часов дольше, чем планировал. Его грузовая «Газель» застряла в яме на улице Рябова. Одно из задних колес практически ушло под воду.

На данном отрезке улицы Рябова расположены мебельные предприятия, склады, автомастерские. Люди, которые там работают, не единожды видели, как в ловушки на дороге попадают машины. Не раз свидетелем таких ЧП был и Николай Мочалов - водитель, пришедший на помощь жителю Ульяновска.

«Это пятая или шестая машина», - констатировал Николай.

Через несколько секунд после начала спасательной операции «Газель» была свободе.

Ловушка для автомобилей на Рябова не одна. Глубокие ямы подстерегают там водителей через каждые несколько метров.

В хорошую погоду сидящие за рулем могут вовремя оценить опасность, в дождь провалы заполнены водой. Сколько там до дна, неясно.