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Из жизни | Сточная канава на ул. Кольцова отравляет зловонием всю Бугровку

24.04.2017|16:18
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Отводная канава на Кольцова становится похожей на речку. Она разрастается с каждым днем, запах распространяет специфический. Не все домовладельцы сооружают выгребные ямы. Многие выводят канализационные трубы прямо на улицу. Ручейки собираются в один большой.

Сильнейшая концентрация жутких ароматов близ 4-го проезда Кольцова. И там же сточная река заметно расширила русло.

«Здесь проходят две трубы питьевой воды, и одна, видимо, лопнула. Я мерил глубину - было три метра», - рассказал местный житель Евгений Дмитриевич.

Зловонная речка приближается к автомобильной дороге, размывает грунт, угрожает обвалом.

Беда всей Бугровки - отсутствие канализации. Жильцы нескольких улиц года два пытаются ее проложить, проект внедряется со скрипом. Большинство предпочитает травить соседей и себя в том числе собственными испражнениями.

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Гость|24.04.2017 18:26|

На кольцевой живут одни СРАЧИ

Гость|24.04.2017 18:44|

Гость писал(a):

На кольцевой живут одни СРАЧИ
Не на Кольцовой , а на Кольцова ! Поэтому где живёшь ты - там живут одни безграмотные говнари . )))))))))))))))))))))))))

Гость|24.04.2017 18:47|

Гость писал(a):

На кольцевой живут одни СРАЧИ
Провожу тебе по губам , милый .

Гость|24.04.2017 18:49|

Правильно делают,что сливают.Жаль только,что это всё плывёт в Арбеково,а не в Октябрьский сад.

Гость|24.04.2017 18:50|

penzainform.ru писал(a):

Большинство предпочитает травить соседей и себя в том числе собственными испражнениями.
Как в средневековье на этой будровке. О ванне речи, я так понимаю, нет. Так и ходят?

Имя: Гость
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