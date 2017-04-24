24.04.2017 | 16:18

Отводная канава на Кольцова становится похожей на речку. Она разрастается с каждым днем, запах распространяет специфический. Не все домовладельцы сооружают выгребные ямы. Многие выводят канализационные трубы прямо на улицу. Ручейки собираются в один большой.

Сильнейшая концентрация жутких ароматов близ 4-го проезда Кольцова. И там же сточная река заметно расширила русло.

«Здесь проходят две трубы питьевой воды, и одна, видимо, лопнула. Я мерил глубину - было три метра», - рассказал местный житель Евгений Дмитриевич.

Зловонная речка приближается к автомобильной дороге, размывает грунт, угрожает обвалом.

Беда всей Бугровки - отсутствие канализации. Жильцы нескольких улиц года два пытаются ее проложить, проект внедряется со скрипом. Большинство предпочитает травить соседей и себя в том числе собственными испражнениями.