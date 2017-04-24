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Из жизни | На улице Московской установили шлагбаум на тротуаре

24.04.2017|16:54
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Если бы знаменитый сатирический фильм «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» снимался в наше время, то в качестве декораций подошел бы двор на Володарского. Странный запрещающий элемент установлен поперек тротуара.

Если человек идет по нему с Московской, то утыкается прямо в шлагбаум. Он перегораживает всю дорожку. Обходить надо, тропинки уже проложены по обе стороны конструкции в полосочку.

Все просто: шлагбаум установлен против вездесущих автомобилей. Там каждый двор забаррикадирован от чужих машин.

На тротуаре вроде бы по-умному сделали: чтобы шлагбаум случайно не сдвинуло порывом ветра, его цепями приковали к якорю, функции которого выполняет старая шина. Надежная защита от четырехколесных. Но как быть прохожим?

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Гость|24.04.2017 18:28|

это ваша знаменитая улица московская в пензе на фото?

Гость|24.04.2017 18:40|

Как быть прохожим? Прохожим можно сделать шаг в сторону.

Гость|24.04.2017 18:56|

оооо! подготовка к чм 2018 идеи семимильными шагами. Больше цЕпочек, шлакбаумов и оградок. Скоро по оградкам город перегонит кладбища.

Имя: Гость
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