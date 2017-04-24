24.04.2017 | 16:54

Если бы знаменитый сатирический фильм «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» снимался в наше время, то в качестве декораций подошел бы двор на Володарского. Странный запрещающий элемент установлен поперек тротуара.

Если человек идет по нему с Московской, то утыкается прямо в шлагбаум. Он перегораживает всю дорожку. Обходить надо, тропинки уже проложены по обе стороны конструкции в полосочку.

Все просто: шлагбаум установлен против вездесущих автомобилей. Там каждый двор забаррикадирован от чужих машин.

На тротуаре вроде бы по-умному сделали: чтобы шлагбаум случайно не сдвинуло порывом ветра, его цепями приковали к якорю, функции которого выполняет старая шина. Надежная защита от четырехколесных. Но как быть прохожим?